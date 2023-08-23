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В оккупированном Крыму прогремел взрыв: поднялся столб дыма

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  • 23.08.2023, 10:45
В оккупированном Крыму прогремел взрыв: поднялся столб дыма

Мощный «хлопок» раздался в районе населенного пункта Оленевка.

Временно оккупированный Крым в День государственного флага Украины 23 августа посетила «бавовна». Мощный взрыв раздался в районе населенного пункта Оленевка.

После него в небо поднялся столб дыма. Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на телеграм-каналы.

«Доброе утро. Крым. Оленевка», – говорится в сообщении.

Администратор канала также опубликовал фото с дымом, который наблюдают крымчане после взрыва.

В то же время в Крыму есть два населенных пункта под названием Оленевка. Один из них расположен вблизи Гвардейского, другой – на Тарханкутском полуострове. И хотя в комментариях к сообщению пользователи утверждают, что взрывы раздавались именно в районе второй Оленевки, точной информации пока нет.

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