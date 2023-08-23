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Мигранты со стороны Беларуси напали с ружьем на польских пограничников

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  • 23.08.2023, 11:15
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Мигранты со стороны Беларуси напали с ружьем на польских пограничников

Патруль атаковала агрессивная группа из 20 человек в масках.

Польский пограничный патруль был атакован группой из 20 агрессивных мигрантов на участке заставы в Дубичах Церкевных на границе с Беларусью. Об этом говорится в утренней сводке польской службы.

«Патруль атаковала агрессивная группа из 20 человек с белорусской стороны, часть из них была в масках, бросали камни и ветки, один человек целился в патруль Пограничной охраны, вероятно, из гладкоствольного оружия. Иностранцы также стреляли из рогатки, повреждена служебная машина», – говорится в сообщении.

Всего за вторник польская сторона зарегистрировала попытки 60 мигрантов на рушить границы. Шестеро иностранцев пыталось переправиться через реку Пшевлока на глазах у польского патруля, но вернулись на территорию Беларуси.

В Литве зарегистрировали 5 попыток нарушения границы. Латвийская погранслужба сообщила о 147 попытках. Пока это рекордное количество в августе.

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