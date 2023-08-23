Удар по базам РФ в Крыму: уничтожены ПВО и ракетный комплекс «Бастион» на мысе Тарханкут 2 23.08.2023, 11:45

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На полуострове раздалось семь мощных взрывов.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня мощный взрыв раздался в районе населенного пункта Оленевка во временно оккупированном Крыму.

В Крыму есть два населенных пункта под названием Оленевка. Один из них расположен вблизи Гвардейского, второй – на мысе Тарханкут.

Телеграм-канал «Крымский ветер» утверждает, что речь идет именно об Оленевке на Тарханкуте.

«Как нам сообщают, прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Какому именно, пока точно не известно – их там в последнее время много новых появилось», – отмечено в сообщении.

Позже в паблике появилось сообщение о вероятной цели и последствиях «бавовны».

«Сообщают, что поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Всего было 7 взрывов. Российская ПВО ослепла в данном секторе», – пишет «Крымский ветер».

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ также пишет, что «по некоторым данным, удар был нанесен по военному объекту».

Позже стало известно, что в Крыму, кроме радиолокационных станций, поражен российский береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) «Бастион».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Бастион» является одним из носителей ракет «Оникс», которыми россияне наносят удары по Украине.

22 августа глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал сюрпризы для оккупантов в Крыму.

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