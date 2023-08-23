В Брянской области РФ вспыхнули бои: заявляют о прорыве «украинской ДРГ» 1 23.08.2023, 12:26

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Есть погибшие и раненые среди российских военных.

В России заявили о попытке прорыва «украинской ДРГ» на территорию Брянской области. В результате инцидента якобы погибли 4 российских военных, еще 7 ранены, среди них двое пограничников.

Об этом сообщили российские СМИ. Попытку «прорыва» в Климовском районе области также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он также заявил о «героическом» отражении атаки подразделениями ФСБ, Минобороны и Росгвардии, пишет obozrevatel.com.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что по «украинской диверсионно-разведывательной группе», которая «пыталась проникнуть через границу» был нанесен массированный артиллерийский удар.

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