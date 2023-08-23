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Россия получила еще один удар в ЮАР: появилось видео с Лавровым и Си

  • 23.08.2023, 13:46
  • 1,660
Россия получила еще один удар в ЮАР: появилось видео с Лавровым и Си

Унижение Кремля на саммите БРИКС стало еще более красноречивым.

В социальных сетях обратили внимание на разительный контраст между тем, как в ЮАР на саммите БРИКС встречали российскую и китайскую делегации.

Для приветствия главы КНР Си Цзиньпина в аэропорт лично прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и руководство страны, которые встречали главу Китая прямо у трапа самолета.

В то же самое время встречать Лаврова на взлетно-посадочную полосу отправили полуголых артистов с бубнами в руках.

Сравнение приветствий провел известный оппозиционный российский блогер, пишущий на своей странице в социальной сети Twitter под ником «Проф. Преображенский».

По мнению блогера, контраст хорошо показывает, на каком именно уровне Россию воспринимают даже в странах Африканского континента.

Более того, российский президент ранее стал объектом преследования со стороны Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест.

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