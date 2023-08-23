Россия получила еще один удар в ЮАР: появилось видео с Лавровым и Си
- 23.08.2023, 13:46
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Унижение Кремля на саммите БРИКС стало еще более красноречивым.
В социальных сетях обратили внимание на разительный контраст между тем, как в ЮАР на саммите БРИКС встречали российскую и китайскую делегации.
Для приветствия главы КНР Си Цзиньпина в аэропорт лично прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и руководство страны, которые встречали главу Китая прямо у трапа самолета.
В то же самое время встречать Лаврова на взлетно-посадочную полосу отправили полуголых артистов с бубнами в руках.
Сравнение приветствий провел известный оппозиционный российский блогер, пишущий на своей странице в социальной сети Twitter под ником «Проф. Преображенский».
По мнению блогера, контраст хорошо показывает, на каком именно уровне Россию воспринимают даже в странах Африканского континента.
Более того, российский президент ранее стал объектом преследования со стороны Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест.
Первые 10 секунд видео.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 22, 2023
В ЮАР на саммит БРИКС прибыл Си Цзиньпин.
Его встречает президент ЮАР.
Вторые 10 секунд видео.
В ЮАР на саммит БРИКС прибыл Лавров.
Его встречают...
Ну, вы сами увидите, кто. pic.twitter.com/EDYziyxTz1