Россия получила еще один удар в ЮАР: появилось видео с Лавровым и Си 23.08.2023, 13:46

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Унижение Кремля на саммите БРИКС стало еще более красноречивым.

В социальных сетях обратили внимание на разительный контраст между тем, как в ЮАР на саммите БРИКС встречали российскую и китайскую делегации.

Для приветствия главы КНР Си Цзиньпина в аэропорт лично прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и руководство страны, которые встречали главу Китая прямо у трапа самолета.

В то же самое время встречать Лаврова на взлетно-посадочную полосу отправили полуголых артистов с бубнами в руках.

Сравнение приветствий провел известный оппозиционный российский блогер, пишущий на своей странице в социальной сети Twitter под ником «Проф. Преображенский».

По мнению блогера, контраст хорошо показывает, на каком именно уровне Россию воспринимают даже в странах Африканского континента.

Более того, российский президент ранее стал объектом преследования со стороны Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест.

Первые 10 секунд видео.

В ЮАР на саммит БРИКС прибыл Си Цзиньпин.

Его встречает президент ЮАР.



Вторые 10 секунд видео.

В ЮАР на саммит БРИКС прибыл Лавров.

Его встречают...

Ну, вы сами увидите, кто. pic.twitter.com/EDYziyxTz1 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 22, 2023

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