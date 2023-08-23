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Ложь Белстата обходится каждому белорусу в 10 рублей ежегодно

  • 23.08.2023, 14:08
Ложь Белстата обходится каждому белорусу в 10 рублей ежегодно

Белорусам врут за их же деньги.

Белстат 23 августа отмечает свой профессиональный праздник − День работников государственной статистики. Выбор даты связан с тем, что в 1920 году в этот день военно-революционный комитет Беларуси принял решение о создании в советской республике Центрального статистического бюро, пишет проект «Нашы грошы».

Сегодня, 103 года спустя, перед работниками государственной статистики вновь стоят революционные задачи — как показать красивую картину работы экономики в, мягко говоря, не совсем благоприятных условиях. Способ решения оказался нетривиальным: часть информации из публичного доступа попросту скрывается, другая часть приукрашивается.

На эти цели госстатистика в 2023 году получит из республиканского бюджета более 88 млн рублей. Таким образом, каждый житель страны заплатит за эти статуслуги порядка 10 рублей. Впрочем, итоговая сумма может оказаться несколько ниже. Например, в 2022 году первоначально планировалось израсходовать на органы государственной статистики 73,7 млн рублей. Итоговая сумма оказалась сразу на 7,5 млн ниже и составила 66,2 млн рублей.

Как бы то ни было, Белстат был и остается основным источником сведений о состоянии страны, вне зависимости от доверия к этому госоргану. Собирая ежегодно около 2 млн отчетов по 36 отраслям, Белстат только за прошлый год опубликовал более 5 тысяч материалов о социально-экономическом положении Беларуси. Многие из этих данных имеют ценность и носят прикладной характер.

В настоящий момент общество лишается большого числа крайне важных показателей — информации о ключевых статьях экспорта, состоянии здоровья населения и многих и многих цифр. Сложно сказать, когда госстатистике придется вновь открывать эти сведения. Но куда важнее то, что одновременно придется восстанавливать репутацию, а это куда сложнее.

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