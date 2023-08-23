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Российский вертолет Ми-8, который ГУР заманило в Украину, вез ценный груз

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  • 23.08.2023, 17:32
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Российский вертолет Ми-8, который ГУР заманило в Украину, вез ценный груз

Блестящая операция украинской разведки.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию о том, что военный вертолет Ми-8 российских оккупантов приземлился в Украине.

«По предварительным данным такая информация есть», - подчеркнул Юсов в эфире информационного телемарафона.

При этом он предложил дождаться всех предусмотренных действий для уточнения подробностей.

«Немного нужно подождать. Ведется работа с экипажем, в том числе. Все хорошо, новости будут», - добавил Юсов.

Как уточняет «Украинская правда» со ссылкой на данные источника в ГУР, вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки Украины, которая длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области.

«Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

«Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам», - добавил источник в ГУР.

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