Экспорт российской нефти по Черному морю практически остановился 23.08.2023, 18:02

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Причина – атака морских дронов.

Экспорт российской нефти по Черному морю, на который приходится около четверти продаваемых за рубеж баррелей, оказался практически парализован вскоре после того, как украинские морские дроны атаковали Новороссийск.

За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа — пять судов. (300 и 500 тысяч баррелей в день соответственно). При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600–800 тысяч баррелей в сутки.

Объем нефтяного экспорта по Черному морю стал самым низким с начала войны, а его падение началось после того, как в ночь на 4 августа ВСУ атаковали базу ВМФ в Новороссийске, а спустя день едва не потопили танкер «Сиг» в районе Керчи.

На объемы отгрузки могла повлиять погода, пишет Bloomberg: на прошлой неделе в Новороссийске дважды объявляли штормовое предупреждение. Однако традиционного официального сообщения о прекращении отгрузки из порта при этом не было.

У нефтяников возникли сложности со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительной платы за «военные риски», рассказали Reuters четыре работающих в регионе трейдера.

По их оценке, страховая премия была увеличена с 1% от стоимости груза до примерно 1,2–1,25%. Это означает, что каждый рейс танкера Suezmax в Индию будет стоить дороже примерно на $200 000.

Общая стоимость страховки поднялась до $1 млн за судно. Впрочем, в разгар кризиса поставок и санкций российские компании платили куда больше — до $20 млн за танкер, что составляло более трети стоимости каждого груза.

По словам источников Reuters, увеличение произошло в основном для судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, в то время как для грузов казахстанского происхождения премия пока стабильна — около 1%. При этом на отгрузки нефти это не повлияло, уверяют источники, хотя и признают, что риски растут.

Обвал черноморского нефтяного экспорта привел к тому, что совокупные продажи российских баррелей за рубеж упали до минимума с декабря. На неделе, завершившейся 20 августа, это было 2,37 млн баррелей в сутки — на 15% меньше, чем неделей ранее, и на 20% ниже, чем в начале месяца.

С середины января по середину июня экспорт нефти из РФ ни разу не падал ниже 3 млн баррелей в день, а на пике — в конце апреля — достигал 4,2 млн баррелей в сутки. С тех пор объемы схлопнулись на 44%.

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