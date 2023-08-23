На Соледар-Бахмутском направлении ВСУ уничтожили семь единиц техники оккупантов 23.08.2023, 19:10

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Видеофакт.

На Соледар-Бахмутском направлении аэроразведка 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясыла и пушкари бригады вместе с воинами 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича нанесли огневое поражение по вражеской технике.

Украинские воины уничтожили 2 пушки Д30, САУ «Акация», 2 пушки Д20, 2 САУ «Гвоздика», сообщает Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

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