Украинские военные подняли флаг над Работино 23.08.2023, 19:36

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Флаг подписан главнокомандующим ВСУ Залужным.

Украинские военные подняли флаг над селом Работино в Запорожской области, за которое в последнее время идут серьезные бои.

Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада ВСУ.

«Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сине-желтый флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага!

«И так будет везде! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих», - добавили военные.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский опубликовал видео из села Работино, на котором можно увидеть флаг.

Также видео с флагом над Работино опубликовал Залужный.

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