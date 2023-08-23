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В России разбился бизнес-джет, который связывают с Пригожиным

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  • 23.08.2023, 20:06
  • 3,652
В России разбился бизнес-джет, который связывают с Пригожиным

Этот борт в последние месяцы неоднократно прилетал в Беларусь.

По данным ведомства, крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино.

Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В самолете находились 10 человек, из них три члена экипажа.

«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — сообщили в ведомстве.

Российские телеграм-каналы пишут, что крушение потерпел Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Как утверждает издание «Можем объяснить», борт, предположительно, принадлежит Евгению Пригожину.

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