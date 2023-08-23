Умер террорист Евгений Пригожин

Умер террорист Евгений Пригожин16
- 23.08.2023, 20:09
- 9,706
Он летел на разбившемся в Тверской области самолете.
В Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщает Baza.
Лайнер летел со стороны Подмосковья. По предварительным данным на борту находились 7 пассажиров, все они погибли. На месте падения обнаружены четыре тела.
В МЧС подтвердили, что частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Спасатели проводят поисковые работы.
Росавиация сообщила ТАСС, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося джета. Начато расследование катастрофы.
Этот борт Пригожина в последние месяцы неоднократно прилетал в Беларусь.
Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Gray Zone утверждает, то самолет был сбит средствами ПВО в Бологовском районе: «Это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео и непосредственно очевидцы».
Во время мятежа Путин приказал ликвидировать Пригожина, утверждали источники нескольких популярных российских телеграм-каналов. Президент РФ отдал приказ пойти на самые жесткие меры против бизнесмена и его наемников, участвующих в военном мятеже, вплоть до их физической ликвидации без суда и следствия.