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Умер террорист Евгений Пригожин

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  • 23.08.2023, 20:09
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Умер террорист Евгений Пригожин
Евгений Пригожин

Он летел на разбившемся в Тверской области самолете.

В Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщает Baza.

Лайнер летел со стороны Подмосковья. По предварительным данным на борту находились 7 пассажиров, все они погибли. На месте падения обнаружены четыре тела.

В МЧС подтвердили, что частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Спасатели проводят поисковые работы.

Росавиация сообщила ТАСС, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося джета. Начато расследование катастрофы.

Этот борт Пригожина в последние месяцы неоднократно прилетал в Беларусь.

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Gray Zone утверждает, то самолет был сбит средствами ПВО в Бологовском районе: «Это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео и непосредственно очевидцы».

Во время мятежа Путин приказал ликвидировать Пригожина, утверждали источники нескольких популярных российских телеграм-каналов. Президент РФ отдал приказ пойти на самые жесткие меры против бизнесмена и его наемников, участвующих в военном мятеже, вплоть до их физической ликвидации без суда и следствия.

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