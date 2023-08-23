Буданов раскрыл подробности спецоперации по захвату вертолета РФ 6 23.08.2023, 20:42

8,846

Он назвал эту операцию одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.

В Украину прилетел и сел российский вертолет Ми-8 с экипажем. Российский пилот тайно договорился с украинской разведкой.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает «Радио Свобода».

«Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем», - сказал Буданов.

По словам руководителя ГУР, вертолет сейчас находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино».

«Пилот прекрасно себя чувствует, все у него хорошо. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине - ред.)», - добавляет руководитель ГУР.

Буданов пока называет эту операцию одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».