«Россия 24»: Пригожин погиб в авиакатастрофе 32 23.08.2023, 22:00

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Евгений Пригожин

Главный пропагандистский телеканал России подтвердил смерть главаря ЧВК «Вагнера».

Как сообщал Charter97.org, в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину самолет.

Позднее российский телеканал «Россия 24» подтвердил смерть Пригожина.

На борту находились десять человек, три из которых — члены экипажа. Выживших в результате крушения нет.

Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

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