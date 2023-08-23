«Россия 24»: Пригожин погиб в авиакатастрофе

«Россия 24»: Пригожин погиб в авиакатастрофе32
- 23.08.2023, 22:00
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Главный пропагандистский телеканал России подтвердил смерть главаря ЧВК «Вагнера».
Как сообщал Charter97.org, в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину самолет.
Позднее российский телеканал «Россия 24» подтвердил смерть Пригожина.
На борту находились десять человек, три из которых — члены экипажа. Выживших в результате крушения нет.
Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург.