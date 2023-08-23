Белый дом о смерти Пригожина: Если это подтвердится, никто не должен удивляться

Белый дом о смерти Пригожина: Если это подтвердится, никто не должен удивляться6
- 23.08.2023, 22:22
- 6,522
Байден проинформирован о крушении самолета главаря ЧВК «Вагнера».
В Белом доме прокомментировали авиакатастрофу самолета в России в среду вечером, на котором, вероятно, находился главарь наемников ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.
Комментарий Эдриен Уотсон, представительницы Совета нацбезопасности США, цитирует телеканал CNN.
Уотсон сказала, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации, и в Белом доме видели сообщение об инциденте с Пригожным.
«Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, похоже, к такому», – добавила представительница Совета нацбезопасности США.
Как сообщал Charter97.org, президент США Джо Байден после мятежа в РФ заявил, что на месте Евгения Пригожина он бы следил за тем, что употребляет в пищу.