закрыть
23 августа 2023, среда, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белый дом о смерти Пригожина: Если это подтвердится, никто не должен удивляться

6
  • 23.08.2023, 22:22
  • 6,522
Белый дом о смерти Пригожина: Если это подтвердится, никто не должен удивляться

Байден проинформирован о крушении самолета главаря ЧВК «Вагнера».

В Белом доме прокомментировали авиакатастрофу самолета в России в среду вечером, на котором, вероятно, находился главарь наемников ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Комментарий Эдриен Уотсон, представительницы Совета нацбезопасности США, цитирует телеканал CNN.

Уотсон сказала, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации, и в Белом доме видели сообщение об инциденте с Пригожным.

«Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, похоже, к такому», – добавила представительница Совета нацбезопасности США.

Как сообщал Charter97.org, президент США Джо Байден после мятежа в РФ заявил, что на месте Евгения Пригожина он бы следил за тем, что употребляет в пищу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив