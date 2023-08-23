Колонны «вагнеровцев» пытаются покинуть Беларусь?14
- 23.08.2023, 22:46
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Они направляются в сторону границы с Россией.
На фоне информации о вероятной смерти главаря террористической организации ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, наемники формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления.
Вечером 23 августа проходит сворачивание части лагерей боевиков группы «Вагнера» в Беларуси.
Вероятно, колонны «вагнеровцев» направляются в сторону границы с Россией, пишет Центр сопротивления.
Однако спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников, отмечает Центр сопротивления.
Также сообщается, что в лагере «вагнеровцев» под Осиповичами наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
Ранее также сообщалось о прибытии в Беларусь российского военно-транспортного самолета Ил-76.