Колонны «вагнеровцев» пытаются покинуть Беларусь? 14 23.08.2023, 22:46

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Они направляются в сторону границы с Россией.

На фоне информации о вероятной смерти главаря террористической организации ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, наемники формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления.

Вечером 23 августа проходит сворачивание части лагерей боевиков группы «Вагнера» в Беларуси.

Вероятно, колонны «вагнеровцев» направляются в сторону границы с Россией, пишет Центр сопротивления.

Однако спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников, отмечает Центр сопротивления.

Также сообщается, что в лагере «вагнеровцев» под Осиповичами наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Ранее также сообщалось о прибытии в Беларусь российского военно-транспортного самолета Ил-76.

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