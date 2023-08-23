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Назван состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Пригожина

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  • 23.08.2023, 22:51
  • 6,116
Назван состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Пригожина

В списке пассажиров были главарь ЧВК и его «правая рука».

В бизнес-джете, разбившемся в Тверской области, помимо главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина должны были лететь командир Дмитрий Уткин, оператор Пригожина, логист ЧВК и личная охрана, сообщает «Фонтанка».

Ранее о том, что Пригожин значился в списке пассажиров, сообщала Росавиация.

Всего на борту было десять человек, в том числе три члена экипажа. Все они погибли.

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