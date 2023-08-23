РосСМИ: Тела Пригожина и Уткина идентифицированы 2 23.08.2023, 23:03

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Сообщается также, что самолет главы ЧВК был взорван.

Российский пропагандистский канал «Царьград» сообщает, что тела террористов Пригожина и Уткина идентифицированы, а источники канала в Росавиации сообщают о взрывчатке на борту самолета.

Отмечается, что тела террористов предварительно идентифицированы. «Оба - «двухсотые», - уточнил собеседник «Царьграда», отметив, что будет еще проведена генетическая экспертиза.

Также, как сообщает канал, по предварительной информации, самолет, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, был взорван. Эти данные подтвердил каналу источник в комиссии Росавиации.

Государственный телеканал «Россия 24» сообщил о гибели террориста Евгения Пригожина.

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