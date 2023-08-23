Росавиация: Пригожин и Уткин были на борту разбившегося самолета

Росавиация: Пригожин и Уткин были на борту разбившегося самолета3
- 23.08.2023, 23:14
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Опубликован полный список пассажиров.
Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося 23 августа самолета Еmbraer. Об этом сообщает Росавиация.
По данным авиакомпании на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy
Члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.