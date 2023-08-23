Росавиация: Пригожин и Уткин были на борту разбившегося самолета 3 23.08.2023, 23:14

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Евгений Пригожин

Опубликован полный список пассажиров.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося 23 августа самолета Еmbraer. Об этом сообщает Росавиация.

По данным авиакомпании на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

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