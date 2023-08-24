Телеграм-канал ЧВК «Вагнера»: Пригожин погиб в результате действий предателей России 24.08.2023, 1:07

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Евгений Пригожин

«Вагнеровцы» прокомментировали гибель своего главаря.

Официальный телеграм-канал «ЧВК-Вагнер» прокомментировал гибель террориста Евгения Пригожина.

«Руководитель «Группы Вагнера», Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!», — написали авторы телеграм-канала вооруженного формирования.

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