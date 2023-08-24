закрыть
24 августа 2023, четверг, 2:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Телеграм-канал ЧВК «Вагнера»: Пригожин погиб в результате действий предателей России

  • 24.08.2023, 1:07
  • 4,454
Телеграм-канал ЧВК «Вагнера»: Пригожин погиб в результате действий предателей России
Евгений Пригожин

«Вагнеровцы» прокомментировали гибель своего главаря.

Официальный телеграм-канал «ЧВК-Вагнер» прокомментировал гибель террориста Евгения Пригожина.

«Руководитель «Группы Вагнера», Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!», — написали авторы телеграм-канала вооруженного формирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив