Телеграм-канал ЧВК «Вагнера»: Пригожин погиб в результате действий предателей России
- 24.08.2023, 1:07
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«Вагнеровцы» прокомментировали гибель своего главаря.
Официальный телеграм-канал «ЧВК-Вагнер» прокомментировал гибель террориста Евгения Пригожина.
«Руководитель «Группы Вагнера», Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!», — написали авторы телеграм-канала вооруженного формирования.