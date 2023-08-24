Крушение самолета Пригожина: тела погибших начали вывозить в специальных машинах 6 24.08.2023, 7:58

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Видеофакт.

Тела погибших при крушении самолета Пригожина начали увозить в машинах ритуальных услуг, два автобуса уехали с места происшествия в шесть утра, сообщают российские СМИ.

«Тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600 начали вывозить в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу. По предварительным данным, их повезут в тверской морг на улице Бобкова. Там находится бюро судебной экспертизы», — говорится в сообщениях СМИ.

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