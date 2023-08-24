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«Мы уже стартуем, ждите нас»: вагнеровцы обратились к Кремлю

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  • 24.08.2023, 9:31
  • 19,376
«Мы уже стартуем, ждите нас»: вагнеровцы обратились к Кремлю

Боевики ЧВК намекнули на причастность Путина к ликвидации Пригожина.

Боевики ЧВК «Вагнер» после информации о смерти своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе заявили, что «готовы стартовать».

В одном из обнародованных в соцсетях видео группа наемников стоит у дороги и призывает «ожидать их», передает УНИАН.

«Много разговоров идет о том, чем будет заниматься «Вагнер» в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас», - говорит один из террористов.

На другом видео наемник прямо обвиняет в убийстве Пригожина «маленькую кремлевскую падаль» (намекая на Владимира Путина, - ред.).

«По сути, команда всем нашим подразделениям... Вы знаете, где закопаны ваши автоматы, пулеметы, БК, гранаты... Все мы видим, что этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд», - говорит «вагнеровец».

23 августа в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежал российскому террористу, главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

«Росавиация» подтвердила смерть Пригожина, его соратника по группировке Дмитрия Уткина и других россиян, находившихся на борту. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте аварии бизнес-джета завершена. Там найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа.

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