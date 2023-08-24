СМИ: У «Вагнера» есть план действий на случай гибели Пригожина 1 24.08.2023, 10:34

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Появились сигналы от командиров ЧВК разного уровня.

Вчера стало известно о смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

Сразу после этого было заметно движение в лагере «вагнеровцев», который находится на территории Беларуси на заброшенной воинской части в селе Цель.

СМИ сообщали, что в этом же районе резко начались перебои с Интернетом. Не исключено, что власти Беларуси пытаются помешать наемникам оставить лагерь и выдвинуться в сторону границы с РФ, передает dialog.ua.

В Центре национального сопротивления такая активность в лагере наемников была воспринята как попытка «прорваться» в Россию. Однако белорусские силовики делают все возможное, чтобы этого не допустить.

Вечером на аэродроме Мачулищи впервые за последний месяц приземлился транспортный самолет «Ил-76», вылетевший из РФ. Появилась информация, что самолет прибыл за наемниками.

На своих каналах «вагнеровцы» уже записали видеообращение, оканчивающееся словами «ждите нас».

Известно, что командиры «Вагнера» вечером собрались на совещание, чтобы разработать план дальнейший действий, хотя, как утверждают паблики, близкие к наемникам, еще давно был разработан план на случай гибели Пригожина.

В штаб-квартире ЧВК «Вагнер» в Петербурге свет в окнах был зажжен в виде креста.

В соцсетях появилось обращение, чтобы люди выходили на улицы своего города, почтить память Пригожина. Известно об одном таком одиночном случае, когда на площадь Ярославля вышел экс-депутат Дмитрий Петровский.

Достоверно еще неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы в Тверской области.

«Вагнеровцы» говорят о системе ПВО, сбившей самолет, а в Кремле заявляют, что на борту судна могло быть взрывное устройство.

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