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СМИ: В Крыму утром был бой с участием авиации

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  • 24.08.2023, 11:07
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СМИ: В Крыму утром был бой с участием авиации

На мысе Тарханкут слышали взрывы.

В оккупированном Крыму произошел бой с привлечением авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут в четверг утром, 24 августа, слышали взрывы, сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на источники.

По словам собеседников проекта в украинской разведке, в этом районе около 5 утра произошел бой с участием плавсредств и авиации. Подробности не уточняются.

Официальных заявлений ни Украина, ни оккупанты не делали.

В Маяке расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкутском полуострове есть радиолокационный узел — РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2. По периметру подготовлены позиции для ПВО.

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