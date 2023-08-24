Бойцы ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму

Бойцы ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму6
- 24.08.2023, 11:30
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Операция прошла успешно.
Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.
Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии «Суспільному».
«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — рассказал он.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Крыму утром был бой с участием авиации. На мысе Тарханкут слышали взрывы.