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Бойцы ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму

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  • 24.08.2023, 11:30
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Бойцы ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму

Операция прошла успешно.

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии «Суспільному».

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — рассказал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Крыму утром был бой с участием авиации. На мысе Тарханкут слышали взрывы.

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