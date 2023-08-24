закрыть
24 августа 2023, четверг, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

BILD: Самолет Пригожина поразили армейской системой ПВО

3
  • 24.08.2023, 12:31
  • 6,620
BILD: Самолет Пригожина поразили армейской системой ПВО

Военный эксперт обратил внимание на особенности полета джета Embraer Legacy.

Официально причина крушения частного джета Embraer Legacy с Евгением Пригожиным на борту пока не названа. Как сообщают источники РБК, следователи рассматривают все версии: ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Как считает военный аналитик BILD Юлиан Репке, частный джет был сбит в воздухе армейской системой ПВО.

«Самолет Пригожина летел на высоте 8800 метров, когда его сбила зенитная ракета. Это более чем вдвое выше, чем можно было бы поразить переносным зенитным ракетным комплексом. Значит, была использована тяжелая система российской армии», — написал эксперт.

Он уверен, что за гибелью Пригожина стоит Владимир Путин. По данным ряда российских телеграм-каналов, недалеко от места падения базируется комплекс С-400.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив