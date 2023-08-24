BILD: Самолет Пригожина поразили армейской системой ПВО 3 24.08.2023, 12:31

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Военный эксперт обратил внимание на особенности полета джета Embraer Legacy.

Официально причина крушения частного джета Embraer Legacy с Евгением Пригожиным на борту пока не названа. Как сообщают источники РБК, следователи рассматривают все версии: ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Как считает военный аналитик BILD Юлиан Репке, частный джет был сбит в воздухе армейской системой ПВО.

«Самолет Пригожина летел на высоте 8800 метров, когда его сбила зенитная ракета. Это более чем вдвое выше, чем можно было бы поразить переносным зенитным ракетным комплексом. Значит, была использована тяжелая система российской армии», — написал эксперт.

Он уверен, что за гибелью Пригожина стоит Владимир Путин. По данным ряда российских телеграм-каналов, недалеко от места падения базируется комплекс С-400.

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