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СМИ: Тело Пригожина находится в Твери

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  • 24.08.2023, 12:43
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СМИ: Тело Пригожина находится в Твери
Евгений Пригожин

Полиция оцепила здание.

Тело Евгения Пригожина находится Тверском бюро медэкспертизы сообщает msk1.ru со ссылкой на источник

Ранее полиция оцепила тверской морг, куда, как сообщается, доставили тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина.

Официального подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, до сих пор нет. Известно, что он числился в списке пассажиров рейса.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Пригожину бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795 23 августа потерпел крушение, совершая рейс Москва – Санкт-Петербург. Всего в результате трагедии погибло 10 человек, трое из них — члены экипажа. По информации «Росавиации», в числе пассажиров находился Пригожин.

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