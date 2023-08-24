Высадку украинского спецназа в Крыму показали на видео
- 24.08.2023, 12:49
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Подразделение ГУР «Артан» выполняет боевое задание на территории полуострова.
Как сообщал сайт Charter97.org, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.
Позже (появились эксклюзивные кадры работы украинских разведчиков.
Подразделение ГУР МО «Артан» выполняет боевое задание на территории Крыма.