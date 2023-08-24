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Высадку украинского спецназа в Крыму показали на видео

  • 24.08.2023, 12:49
  • 4,000
Высадку украинского спецназа в Крыму показали на видео

Подразделение ГУР «Артан» выполняет боевое задание на территории полуострова.

Как сообщал сайт Charter97.org, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Позже (появились эксклюзивные кадры работы украинских разведчиков.

Подразделение ГУР МО «Артан» выполняет боевое задание на территории Крыма.

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