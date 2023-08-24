«Будет новый поход на Москву»: вагнеровцы выдвинули ультиматум Кремлю 5 24.08.2023, 12:59

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Боевики открыто заявили, что подозревают Путина в ликвидации Пригожина.

Вчера в российской Тверской области внезапно упал самолет ЧВК «Вагнера», в котором был сам главарь наемников Евгений Пригожин.

«Вагнеровцы» уже отреагировали на это и угрожают Путину новым наступлением на Москву.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Протестное движение «Вагнер играй», передает «Главред».

«Вагнеровцы» прямо заявили, что обвиняют российского президента в покушении на Евгения Пригожина.

«Сейчас ходят слухи о смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Мы прямо говорим, что подозреваем в попытке его убийства кремлёвских чиновников во главе с Путиным! Если же информация о гибели Пригожина подтвердится — мы организовываем второй «Марш справедливости» на Москву!» - заявили «вагнеровцы».

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