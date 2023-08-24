Близкий к российским силовикам Telegram-канал: Тела Пригожина и Уткина опознали 18 24.08.2023, 13:43

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Их опознал один из командиров ЧВК «Вагнер».

Близкий к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что тело главаря ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина официально опознано в морге.

«Его опознал один из командиров ЧВК Вагнер. Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй главарь «Вагнера» Дмитрий Уткин», — пишет Telegram-канал.

Напомним, вчера вечером в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и руководство ЧВК. Официально погибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.

Российские государственные СМИ также сообщали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. При этом некоторые «военкоры» озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО.

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