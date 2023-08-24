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В деле о крушении самолета Пригожина появился первый «подозреваемый»

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  • 24.08.2023, 14:03
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В деле о крушении самолета Пригожина появился первый «подозреваемый»

Перед гибелью главаря ЧВК «Вагнер» он неожиданно уехал на Камчатку.

Российское следствие рассматривает версию, согласно которой в самолете основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в отсеке шасси было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

Другой телеграм-канал, ВЧК ОГПУ, рассказал о первом подозреваемом и об опознании тела Пригожина одним из командиров ЧВК Вагнера.

По данным источника SHOT, именно около шасси произошел взрыв во время полета. Из-за взрыва оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, после чего бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем — падать.

Телеграм-канал ВЧК ОГПУ утверждает, что в деле о крушении самолета появился первый подозреваемый — это личный пилот Пригожина и бывший учредитель компании-владельца разбившегося лайнера «МНТ Аэро» Артем Степанов. По данным канала, он имел доступ к самолету, его разыскивают правоохранительные органы. Канал также пишет, что Степанов перед крушением самолета уехал на Камчатку. По словам его брата, Степанов третий день в походе и без связи.

Источник ВЧК-ОГПУ также сообщил, что тело Евгения Пригожина официально опознано в морге одним из командиров ЧВК Вагнера. Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй главарь Вагнера Дмитрий Уткин.

Напомним, бизнес-джет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Сообщается об их гибели, но официально их смерть не подтверждена.

Крушение самолета Пригожина произошло ровно через два месяца после мятежа основателя ЧВК.

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