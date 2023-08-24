Спецназ ГУР поднял украинский флаг над Крымом 2 24.08.2023, 14:14

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В ходе боя был уничтожен личный состав и техника РФ.

Ночью украинские разведчики при поддержке ВМС провели операцию во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее видео опубликовал ГУР МО.

«Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг», – говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации, украинские защитники без потерь покинули место событий.

«Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы «уничтожения боеприпасов по установленному графику». Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы», - подытожили в украинской разведке.

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