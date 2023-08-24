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Baza: Российские силовики отвергают версию катастрофы самолета Пригожина, которая бросает тень на Путина

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  • 24.08.2023, 16:55
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Baza: Российские силовики отвергают версию катастрофы самолета Пригожина, которая бросает тень на Путина

Основная версия — «бомба на борту».

Основная версия авиакатастрофы самолета главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Следователи не исключают, что на борту «Эмбраера» могло быть два СВУ.

По информации источников Telegram-канала BAZA, близкого к российским силовикам, версия о применении ПВО не приоритетна.

«По мнению экспертов, на деталях упавшего «Эмбраера» слишком мало повреждений от шрапнели. Кроме того, во время падения самолёта в небе не было видно инверсионных следов ракеты», — написал Telegram-канал.

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