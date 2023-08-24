Буданов назвал главную цель высадки украинской разведки в Крыму 2 24.08.2023, 17:37

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Воздушными ударами усилия Украины по возвращению полуострова не ограничатся.

Важность высадки украинских подразделений во временно оккупированном Крыму заключается в том, чтобы послать населению полуострова сигнал, что им надо поверить в освобождение Крыма, которое уже не за горами. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного марафона, пишет unian.net.

«Важность этой операции заключается в том, чтобы люди, в первую очередь даже не на территории материковой Украины, а люди в Крыму поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их — тоже не за горами. Возвращение к нормальной жизни продолжается. О них никто не забыл. И никто не собирается просто так их там оставлять, — подчеркнул Буданов. - И когда проводятся определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция. Будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой. Вот, я считаю, и есть главная цель», — подчеркнул Буданов.

При этом, у него спросили, значит ли это, что он не ожидает участия дипломатии во всех процессах, которые еще будут ждать Украину.

«Вы знаете, я немного иначе смотрю на все эти ситуации. Я хочу вспомнить, может быть, не совсем приятную вещь. Но помните, как с 2014 года говорили, что другого пути, кроме как дипломатического, для возвращения наших территорий не существует. Вот мы все сейчас видим, к чему сейчас приводят подобные тезисы. А я хочу сказать, что любая дипломатия без того, что ты имеешь реальную силу, к сожалению, бессильна», — подчеркнул Буданов.

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