Режим Лукашенко снова рассчитался с иностранными кредиторами «мешком» рублей 4 24.08.2023, 18:06

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Деньги перевели на специальный счет в «Беларусбанке».

Министерство финансов выплатило проценты по евробондам Belarus-2026 и Belarus-2031 в национальной валюте. Деньги перевели на специальный счет в «Беларусбанке», сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В августе этого года Минфин должен был заплатить проценты по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 38,6 млн долларов. Но выплаты министерство произвело в белорусских рублях вместо указанных в документах долларах.

Напомним, в прошлом году правительство Беларуси начало выплачивать некоторые внешние долги в белорусских рублях, объясняя это санкциями. Так как изменение валюты выплат нарушает кредитные договоры, международные рейтинговые агентства фиксировали дефолт по таким выплатам.

В этом году стало известно, что российские держатели еврооблигаций не могут забрать свои деньги в Беларуси даже в белорусских рублях. В связи с этим один из них подал иск в Московский суд на Министерство финансов Беларуси.

28 февраля этого года Беларусь выплатила в рублях основной долг по еврооблигациям в эквиваленте 800 млн долларов.

Что такое еврооблигации и чем они отличаются от обычных облигаций

Если совсем упростить, то еврооблигации (их еще называют евробондами) — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются в иностранной валюте. Приставка «евро» не означает, что ценные бумаги продают на европейском рынке или что они выпущены в евро. По факту продавать их могут как в ЕС, так, к примеру, в США или Китае, а выпущены они могут быть не только в евро. Приставка «евро» появилась в слове из-за того, что такие ценные бумаги пошли из Европы.

При этом выпускать еврооблигации могут не только государства, но и отдельные компании. К примеру, ранее с такими ценными бумагами на рынок выходил «Евроторг».

Но еврооблигации не нужно путать с обычными облигациями, которые выпускает Минфин на внутренний рынок. Компании также выпускают обычные облигации — как в рублях, так и в валюте.

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