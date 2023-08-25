Четыре версии крушения самолета Пригожина 25.08.2023, 7:48

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Наиболее вероятной эксперты считают спецоперацию ФСБ.

На сегодняшний момент экспертами рассматриваются четыре наиболее вероятные версии крушения самолета Евгения Пригожина, пишет российское издание «Можем объяснить».

Наиболее вероятной эксперты считают спецоперацию ФСБ и объясняют, почему «украинский след» — фейк пропаганды.

Самолет главы ЧВК рухнул с высоты 8,5 км – свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Хвостовое оперение нашли в 3,5 км от места падения фюзеляжа. «МО» обсудил с тремя военными экспертами основные версии крушения.

На борту взорвалась бомба, заложенная российскими спецслужбами. Источник Shot утверждает, что взрывное устройство поместили в отсек шасси. А «База» пишет, что бомба была в сервисном отсеке.

Для ФСБ не составляло труда заминировать самолет Пригожина – сказал «МО» израильский военный эксперт Давид Шарп. «Они работали внутри страны, на своем поле. У них есть все: информация, базы данных, финансы, взрывчатка, доступ в любые помещения любых аэропортов. Помешать ФСБ могла только личная охрана Пригожина, но она вряд ли дежурит у всех его самолетов 24 часа в сутки».

Самолет сбит зенитно-ракетным комплексом ПВО.

Эту версию привел близкий к ЧВК канал Grey Zone, ее придерживается и украинский военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он обратил внимание, что на видео падения самолета, снятом местными жителями, виден второй дымный след — предположительно, от зенитной ракеты.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан к версии с ПВО относится скептически: «Если считать, что приказ об убийстве Пригожина отдал Путин, то гораздо проще подложить бомбу, чем запускать ракеты комплексов ПВО. А если бы кто-то заснял пуск? А если промахнутся и попадут по пассажирскому лайнеру, там же активное воздушное движение? А если оператор комплекса потом проболтается, или вообще откажется стрелять по гражданскому самолету? Нет никакого смысла так рисковать».

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После мятежа Пригожин уже не принимал участия в войне и не влиял на ее ход, возражают эксперты. «Месть ему – недостаточный повод для столь сложной операции. Если бы уж украинские диверсанты могли пробираться в российские аэропорты и подкладывать бомбы в самолеты – то они выбрали бы более приоритетную для себя цель», – отмечает Шарп.

Техническая неисправность или ошибка пилотов. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Однако пилоты не сообщали о технических проблемах, а в самом самолете взрываться нечему – указывает Свитан. «Внезапное разрушение, отрыв крыла и хвоста в полете на высоте без внешнего воздействия на конструкцию самолета — сценарий для такого борта абсолютно нереалистичный. Но могут попробовать списать катастрофу на погибших пилотов», — резюмирует эксперт.

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