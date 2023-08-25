Коллапс на белорусско-литовской границе: образовалась огромная пробка из авто 25.08.2023, 9:25

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Видео из пункта пропуска «Привалка».

В ночь с 24 на 25 августа на пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе образовалась огромная очередь из автомобилей, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

По словам очевидца, который опубликовал видео в социальных сетях, очередь растянулась более чем на 1,5 километра и двигалась очень медленно.

Напомним, что 18 августа Литва закрыла погранпереходы «Шумскас»—«Лоша» и «Тверячюс»—«Видзы» на границе с Беларусью.

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