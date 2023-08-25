Пригожина убили не с земли: Пентагон выдвинул свою версию крушения самолета 25.08.2023, 9:37

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Минобороны США проанализировало последнюю информацию.

США пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь группы Вагнера Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает корреспондент «Европейской правды».

«По нашей предварительной оценке, Пригожина, вероятно, убили. Мы продолжаем анализировать ситуацию»,- сообщил Райдер в ответ на вопрос об оценке ситуации с главарем «вагнеровцев».

«У нас нет информации, которая бы указывала на распространяемые в СМИ сообщения, что самолет сбила ракета «земля-воздух». По нашей оценке, эта информация не является точной», – добавил он.

Представитель Пентагона отказался предоставлять другие подробности, заявив, что у США нет дополнительной информации относительно вероятной гибели Пригожина.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК «Вагнер», могла сбить ракета с территории России.

Зато The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК «Вагнер» взрыв на борту.

В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».

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