Ученые впервые за 27 лет увидели редкую рыбу с «руками» 25.08.2023, 10:03

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Редкие кадры были сделаны на северо-востоке Тасмании.

На северо-востоке материковой Тасмании редкая «шагающая» рыба попала в объектив глубоководной камеры ученых CSIRO.

Об этом сообщает Dailymail.

Отмечается, неуловимый тип рыбы с «руками» вместо плавников последний раз приходилось наблюдать более 25 лет назад. Существует только два экземпляра, полученных в 1986 и 1996 годах у побережья Виктории.

Ученые обнаружили редкий вид, просматривая кадры недавнего пятинедельного путешествия на судне CSIRO RV Investigator. По словам техника-исследователя CSIRO Карли Девайна, рыбу с руками заметили на глубине 292 метра на краю подводного каньона вблизи острова Флиндерс.

«Рыбок так трудно найти. Быть в состоянии увидеть (одну), особенно одну на такой конкретной глубине, было довольно удивительным. Они часто одиноки. Они обычно всегда сами по себе. Они очень одинокие маленькие создания», - рассказала она.

Существует несколько видов подобных рыб, которые называются так потому, что передвигаются, используя свои плавники как «руки». Речь идет о редком крапчатом окуне, живущем на глубине 5-15 м, и еще более редком красном окуне. Пятнистая рыба с руками-плавниками была распространена в Дервентском лимане на юге Тасмании, однако их количество в 1980-х годах резко сократилось.

Преобладающая среда обитания и потенциальная популяция рыбы с руками остаются неизвестными. Открытие было частью поездки, целью которой было лучше понять, как изменение климата влияет на морскую среду у юго-восточной Австралии.

Девайн добавила, что надеется на следующий рейс в этот район в следующем году и дальнейшее подводное наблюдение.

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