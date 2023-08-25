СМИ: Перед вылетом в самолете Пригожина при странных обстоятельствах заменили важную деталь 25.08.2023, 10:38

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Эксперты не исключают, что в ней и могла быть бомба.

В России озвучили новую версию крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как стало известно связанному с российскими силовиками телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на данный момент основной версией следствия является, что бомба могла быть заложена в турбохолодильник, который был заменен на самолете Пригожина накануне вылета.

Как рассказал источник канала, в середине лета борт Пригожина проходил техническое обслуживание в ангаре аэропорта Шереметьево.

После этого, почти сразу, у самолета произошли две серьезные поломки, которые были устранены в минувшие выходные.

Так, была произведена замена тормоза одного из шасси (предварительно, слева). Запчасть была приобретена у одной из авиакомпаний в РФ.

Также под замену был турбохолодильник, который был заказан в США и в обход санкций доставлен в Москву.

Однако, «американский холодильник» до борта не дошел при странных обстоятельствах.

Он оказался серьезно поврежден. Якобы его уронили в Шереметьево на складе.

«Мутный» поставщик забрал эту запчасть и буквально через неделю якобы выдал другую, непонятного происхождения. Откуда взялся новый турбохолодильник, кто его поставил – пока выясняется.

Но именно его и установили в самолете Пригожина. Эксперты не исключают, что в нем и могла быть бомба.

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