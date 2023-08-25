Операция в стиле «Моссада»: как российский Ми-8 выманили в Украину 25.08.2023, 11:06

3,314

Появились новые фото и детали.

Командир экипажа российского вертолета Ми-8, оказавшегося в руках наших военных, с самого начала понимал преступность войны, развязанной Россией, поэтому поверил украинским разведчикам.

Операция ГУР МО под кодовым названием «Синица» была очень похожа на операцию «Бриллиант», которую провел в 1966 году израильский Моссад.

Об этом в Facebook сообщил украинский тележурналист и военный Артем Шевченко. Он напомнил, что тогда израильтяне убедили иракского пилота похитить на то время самый современный советский Миг-21.

Шевченко опубликовал фото офицеров ГУР на фоне российского вертолета, который они выманили. Один из военных – разработчик и реализатор уникальной полугодовой операции, которая привела 9 августа 2023 г. к перелету на подконтрольную Украине территорию вертолета Ми-8 АМТШ из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ.

Шевченко аннонсировал показ этой истории на 3 сентября в документальном фильме «Сбитые летчики России» цикла «Военная разведка Украины» в эфире национального телемарафона, а также 7 сентября – на YouTube ГУР МО.

Напомним, украинская разведка заманила российский вертолет Ми-8 в Украину. Он приземлился на Харьковщине, два других члена экипажа, кроме пилота, не знали о происходящем.

Из-за этого инцидента у оккупантов произошла истерика. Они начали рассказывать о «потере ориентации» экипажа и о том, что вертолет якобы ошибочно приземлился на аэродроме в Украине. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. Пилот, которого удалось выманить, находится в Украине и намерен оставаться в нашем государстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».