Украинские пограничники: Наблюдается необычная активность «вагнеровцев» в Беларуси 25.08.2023, 11:09

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Куда они едут?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что количество «вагнеровцев» в Беларуси постепенно уменьшается.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, сказалась ли гибель главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на активности «вагнеровцев» на украинско-белорусской границе.

Демченко отметил, что на границе в целом ситуация по-прежнему полностью контролируемая, и с той стороны не фиксировалось «каких-то непонятных действий».

«Но относительно пребывания российских наемников в Беларуси могу отметить, что еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли в России, мы фиксировали, что количество российских наемников в Беларуси уменьшается. Не значительно, не быстро, но постепенно количество «вагнеровцев», которые находились в Беларуси, все же шло на снижение», - рассказал спикер.

Он добавил: «И теперь ясно, что с 23 числа их число также продолжает уменьшаться». Демченко отметил, что вообще после событий в России теперь по-другому нужно относиться к вопросу пребывания российских наемников в Беларуси.

На уточнение, куда именно перемещались «вагнеровцы» из Беларуси, спикер ГПСУ рассказал, что по их информации, они выезжали в Россию, в частности под видом предоставления отпусков. «Но в дальнейшем они не возвращались в Беларусь», - добавил Демченко.

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