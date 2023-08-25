Пули свистели над головами: украинский спецназ показал, как выбивал россиян из Работино 1 25.08.2023, 11:24

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Зрелищный фрагмент боя попал на видео.

Группы Сил специальных операций Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к населенному пункту Работино Запорожской области.

В пресс-службе ССО показали, как происходили жесткие боевые столкновения. Отмечается, что операции происходили в крайне непростых условиях.

«Постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок. Это видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что операторы ССО веди контактные стрелковые бои с оккупантами на подступах к Работиному. Захватчики оказали ожесточенное сопротивление. Работали вражеские дроны, в том числе и камикадзе.

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