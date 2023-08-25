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В Финляндии задержан один из главарей ДШРГ «Русич»

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  • 25.08.2023, 12:11
  • 3,752
В Финляндии задержан один из главарей ДШРГ «Русич»

Украина обратилась с запросом об экстрадиции.

В Финляндии задержан россиянин Ян Петровский, являющийся одним из лидеров группы «Русич», которая принимает участие в войне на стороне террористов «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает телеканал MTV3.

Он находится под стражей. Петровский находится под санкциями ЕС и США. Украина обратилась с запросом об экстрадиции.

ДШРГ «Русич» — неонацистское подразделение, причастное к расправе над военнопленными украинцами. Возглавляет это подразделение российский неонацист, террорист Алексей Мильчаков.

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