Трамп написал первое сообщение в Twitter после разблокирования его аккаунта 5 25.08.2023, 18:40

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Экс-президент США опубликовал свое фото, сделанное полицейскими.

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в соцсеть Twitter (ныне Х) после более чем 2,5 года отсутствия.

В новом посту экс-президент выложил свое фото, сделанное в тюрьме Джорджии. Трамп также опубликовал ссылку на свой предвыборный сайт.

Экс-президент США, имевший более 88 миллионов подписчиков на момент блокирования, написал «Вмешательство в выборы! Никогда не сдавайтесь!». Сообщение собрало более 14 миллионов просмотров через 50 минут после публикации.

Трамп восстановил прямой доступ соцсети, забанившей его после штурма его сторонниками Конгресса США 6 января 2021 года. В ноябре 2022 года Twitter сменил свою позицию после того, как соцсеть приобрел Илон Маск.

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