Трамп проигнорировал первые теледебаты республиканцев 14 25.08.2023, 20:14

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Дональд Трамп

Вместо этого он дал интервью Такеру Карлсону, которое уже собрало более 250 млн просмотров.

23 августа в Милуоки (США) прошли первые дебаты кандидатов в президенты в рамках праймериз Республиканской партии. 45-й президент США Дональд Трамп отказался принять в них участие, вместо этого дав интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону, после увольнения организовавшему собственное ток-шоу в Х (ранее Twitter).

Интервью с Трампом, записанное заранее и выложенное Карлсоном в ночь на 24 августа, на момент публикации новости набрало более 255 млн просмотров в X.

В 46-минутной беседе с Карлсоном Трамп в очередной раз заявил, что не допустил бы войны в Украине, став президентом в 2020 году, и снова заверил, что сейчас войну будто бы можно быстро закончить. Политик по-прежнему утверждает, что выборы президента США в 2020 году якобы были «сфальсифицированы», и заявил о своей невиновности по всем делам, где ему выдвинуты уголовные обвинения.

Также экс-президент критиковал действующего президента США и своего возможного соперника от демократов Джо Байдена, при этом допустив, что Байден может и «не дотянуть» до президентских выборов 2024 года. Кроме того, Трамп подверг критике участников республиканских праймериз.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

Интервью было выложено в сеть почти в одно время с дебатами, которые, как отмечает The Wall Street Journal (статья доступна по платной подписке, ее цитирует msn.com), транслировал телеканал Fox News, к которому имеют свои претензии и Карлсон, и экс-президент.

По оценке WSJ, ход с интервью в Х был не только попыткой Трампа отодвинуть на второй план восемь соперников-республиканцев, которые дебатировали на Fox News. Издание считает, что это была яркая демонстрация разногласий в правых американских СМИ и «первый залп» в борьбе, которая покажет, смогут ли платформы социальных сетей бросить серьезный вызов телевизионным новостям.

Беседа с Трампом стала самым просматриваемым выпуском шоу Карлсона в X (из 19 снятых). В то же время, пишет WSJ, около 12,8 млн человек смотрели дебаты республиканцев на каналах Fox News и Fox Business.

По данным телеканала, это был самый высокий рейтинг для неспортивной передачи на кабельном телевидении в США в этом году. Кроме того, указывает The Wall Street Journal, эта цифра оказалась выше, чем ожидали некоторые наблюдатели.

Издание также отмечает, что этот показатель «»немного лучше», чем такие же дебаты республиканцев на канале Fox News, которые Трамп также пропустил во время избирательного цикла 2016 года и которые собрали тогда более 12 млн зрителей.

WSJ подчеркивает, что адекватно сравнить цифры просмотров шоу Карлсона с аудиторией Fox News «практически невозможно», так как показы в Х учитывают общее количество просмотров, а не количество уникальных пользователей. В то же время телевизионные рейтинги обычно представляют собой среднее количество зрителей, которые посмотрели телепередачу в любой момент времени.

О своем желании участвовать в праймериз от Республиканской партии ранее заявляли Трамп, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Рональд Десантис, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, губернатор штата Нью-Джерси в 2010–2018 годах Кристофер Кристи, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, технологический предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Однако 21 августа, как сообщает AP, Трамп заявил, что не придет на первые дебаты. Экс-глава Белого дома мотивировал это решение данными опроса, по которым он значительно опережает в рейтинге всех возможных конкурентов. Как указывает Deutche Welle, ссылаясь на актуальный опрос CBS, ближайший соперник Трампа, Рон Десантис, отстает от него на 46%.

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