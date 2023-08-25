В России изъяли «черные ящики» разбившегося самолета Пригожина
- 25.08.2023, 20:56
Бизнес-джет главаря ЧВК «Вагнера» разбился 23 августа.
В России специалисты изъяли бортовые самописцы с самолета главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, который недавно потерпел крушения.
Об этом сообщает Следком РФ.
При этом россияне проводят молекулярно-генетические экспертизы для опознания тел погибших.
«В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», - говорится в сообщении.
Следователи также изымают предметы и документы, которые могут помочь в установлении всех обстоятельств авиакатастрофы.