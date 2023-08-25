Россияне в Крыму заявляют о «повторной высадке десанта» 25.08.2023, 21:26

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Перехват ГУР.

Россияне во временно оккупированном Крыму «паникуют из-за повторной высадки украинского десанта». Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины и опубликовало соответствующий перехват.

В перехваченном разговоре находящиеся на территории полуострова российские захватчики сообщают о «повторной высадке украинского десанта», которая якобы произошла в западной части Крыма вблизи озера Донузлав.

В радиоперехвате российский оккупант рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерное.

«Так, информация: возле Новоозерного высадка десанта. Как вчера в Оленевке <...> У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с «ракетосами», со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении – отражаем», – сказал захватчик.

ГУР заявило, что «может констатировать», что подразделения российской оккупационной армии «имеют проблемы с психологической стойкостью и слаженностью».

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