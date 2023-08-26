ВСУ перерезали снабжение российской группировки к югу от Бахмута 26.08.2023, 10:16

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Украинские войска взяли под контроль критически важную для оккупантов трассу.

У ВСУ новые успехи на Бахмутском направлении за минувшие пару суток. Взяты высоты на южном фланге от города, сообщает dialog.ua.

Такой информацией поделился 25 августа с места событий военнослужащий ВСУ, который ведет свой блог под ником «Бахмутский Демон».

В ночь на пятницу он сообщил о продвижении в районе Андреевки и Курдюмовки. Это села в 10-15 км южнее Бахмута. К вечеру того же дня военнослужащий подтвердил успех.

«Мы взяли под огневой контроль участок трассы Горловка - Бахмут благодаря тому, что заняли хорошие высоты», - написал боец.

Данная трасса играет очень важную роль в снабжении оккупационной группировки ВС РФ на Бахмутском направлении. Теперь удерживать данный участок фронта россиянам будет еще сложнее.

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