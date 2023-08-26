Лукашисты пожаловались на новую «провокацию» на границе с Украиной 26.08.2023, 14:13

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Что их смутило?

Пограничный комитет Беларуси сообщил в своем телеграм-канале о провокациях со стороны Украины, охарактеризовав их как «бессмысленные».

По сообщению ведомства, 25 августа мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды.

Белорусские пограничники считают, что оставленные неподалеку следы свидетельствуют о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории. Из-за произошедшего начали административный процесс.

— Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников, — прокомментировали в Погранкомитете.

Напомним, в мае в интернете появилось видео, как белорусские пограничники включали на границе запись с призывом отведать борща в адрес украинских коллег. А когда те отказались, предложили им попробовать «сало по-белорусски». В украинском ведомстве резко ответили: «Ешьте сами, не подавитесь».

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